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النيابة الأردنية تحظر النشر في فاجعة البحر الميت

السبت 27 أكتوبر 2018 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة الأردنية تحظر النشر في فاجعة البحر الميت



وكالات/سما/

 أصدرت النيابة العامة الأردنية، اليوم السبت، أمرا عاجلا بشأن قضية سيول البحر الميت.

وأمرت النيابة العامة الأردنية، اليوم السبت، حظر النشر في قضية البحر الميت، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

وتضمن القرار منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وبحال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها.

وأعلن الأردن، أمس الجمعة، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.

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