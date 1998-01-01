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بلدية غزة تدعو لإتباع إرشادات التعامل مع تساقط الأمطار

السبت 27 أكتوبر 2018 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تدعو لإتباع إرشادات التعامل مع تساقط الأمطار



غزة/سما/

دعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة يوم السبت المواطنين إلى ضرورة اتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوى في البلدية على الرقم المختصر (115) للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بخدمات البلدية.

وذكرت اللجنة أن طواقمها عملت طيلة ليلة الخميس وحتى ساعات صباح يوم الجمعة لتصريف مياه الأمطار وتسليك مصارفها ومعالجة الشكاوى التي ترد من المواطنين، ولاسيما المتعلقة بطفح الصرف الصحي وتجمعات مياه الأمطار.

وأوضحت أن طواقم البلدية عاجت نحو 100 إشارة طفح لمياه الصرف الصحي و30 تجمعًا لمياه الأمطار من ساعات مساء يوم الخميس الماضي وحتى ساعات صباح الجمعة.

وأشارت إلى أن غالبية التجمعات تركزت في المناطق المنخفضة في شارع صلاح الدين ومنطقة "أم الليمون" بحي الزيتون، ومناطق أخرى.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية بدأت بنشر إرشادات توعوية للتعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة  "فيسبوك" وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة.

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