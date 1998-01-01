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كليات حقوق في فلسطين تكرر مقاطعتها لمسابقة بسبب تمويل أميركي

السبت 27 أكتوبر 2018 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أعلنت كليات الحقوق في جامعات: بيرزيت، والخليل، والقدس، والاستقلال، والكلية العصرية الجامعية، عن استمرار رفضها المشاركة في مسابقة المحكمة الصورية للقانون الدولي (جيسب) لهذا العام الأكاديمي 2018/2019، بسبب تمويل المسابقة الوطنية في فلسطين من قِبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في بيان وقعته الكليات أعلاه، "إنه لمّا كانت الجامعات الفلسطينية قد أعلنت عن مقاطعتها للمسابقة العام الأكاديمي الماضي في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس؛ وفي ظل عدم تغير سياسيات الحكومة الأميركية، فإننا في كليات الحقوق الفلسطينية الموقعة على هذا البيان نؤكد شجبنا لقرار ترمب، ورفضنا دعم الحكومة الأميركية للمسابقة الوطنية في فلسطين وعلى مقاطعتنا للمسابقة لهذا العام أيضا. حيث يمثل قرار ترمب المذكور انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن وللقانون الدولي ولحق الفلسطينيين في السيادة وتقرير المصير".

وأضاف: "وانطلاقا من كوننا كليات حقوق، وفي الوقت الذي نحث فيه طلبتنا على النزاهة والصدق مع النفس، واحترام سيادة القانون، فإننا لن نقبل المشاركة في مسابقة تتلقى تمويلها من حكومة تنتهك القانون الدولي وترفض الاعتراف بحقوقنا. فإننا لا نستطيع أن نضع أنفسنا أو طلبتنا في موقف يتعارض مع قيم العدالة والمساواة والحرية، أو المجازفة بمصداقية معتقداتنا كمدافعين عن القانون".

وتابع البيان: "وفي حال انعقاد المسابقة الوطنية (على مستوى فلسطين) بتمويل من الحكومة الأميركية، فإننا نعلن نحن الموقعين على البيان أن هذه المسابقة لا تمثل بأي حال من الحالات كليات الحقوق الواردة في هذا البيان".

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