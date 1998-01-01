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وزير خارجية البحرين يرحب بزيارة نتنياهو إلى سلطنة عُمان

السبت 27 أكتوبر 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية البحرين يرحب بزيارة نتنياهو إلى سلطنة عُمان



وكالات/سما/

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم السبت، إنه يتمنى النجاح لجهود السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، لتجديد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاءت تصريحاته بعد أن عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارة إلى عمان ناقش خلالها نتنياهو مع السلطان العماني عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف آل خليفة  إن منطقة الخليج ستظل ركيزة للاستقرار بالشرق الأوسط. وتابع الوزير البحريني في قمة أمنية بالبحرين إن التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون “مفتوحا أمام من يقبلون بمبادئه”.

وقام نتنياهو بزيارة رسمية لم يعلن عنها مسبقاً إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل، والتقى السلطان قابوس بن سعيد، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة. وأشار بيان للمكتب إلى أن نتنياهو عاد الجمعة إلى إسرائيل من دون تحديد متى تم اللقاء مع السلطان.

وتعتبر زيارة نتنياهو الأولى لزعيم اسرائيلي بهذا المستوى منذ زيارة الراحل شمعون بيرس عام 1996 عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء. وأفاد البيان ان الزعيمين "بحثنا سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف الى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وبثّ التلفزيون العماني لقطات لنتنياهو وأفراد الوفد المرافق إلى جانب السلطان قابوس الذي نادراً ما يظهر في الإعلام، ووفد عماني يرتدي الزي التقليدي. ووجه السلطان قابوس دعوة الى نتنياهو وزوجته سارة للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة بين البلدين.

 

 

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