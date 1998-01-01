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5 وفيات و193 إصابة في 212 حادث سير بالضفة

السبت 27 أكتوبر 2018 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و193 إصابة في 212 حادث سير بالضفة



رام الله/سما/

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 193 آخرون، جراء 212 حادث سير الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت 212 حادث سير، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص وإصابة 193 آخرين، وصفت إصابة 4 منهم بالخطيرة و21 بالمتوسطة، و168 بالطفيفة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 13414 مركبات، وأنزلت عن الشارع 111 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4872 مخالفة مرورية، وحجزت 182 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 60 مركبة غير قانونية.

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