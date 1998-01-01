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جماهير رام الله تشيع شهيدها عثمان لدادوة

السبت 27 أكتوبر 2018 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير رام الله تشيع شهيدها عثمان لدادوة



رام الله/سما/

شيع آلاف المواطنين بعد ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد عثمان أحمد لدادوة (33عامًا) في قرية المزرعة الغربية" القبلية" شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان في مسيرة محمولة باتجاه قريته، إذ ألقى الأهالي نظرة الوداع على جثمانه.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على جثمان لدادوة في ساحات القرية وانطلقوا بمسيرة حاشدة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل وهتفوا بعبارات التكبير وتمجيد الشهيد، حيث ووري الجثمان في مقبرة القرية.

وعم الحزن الشديد في القرية والبلدات المجاورة، وشهدت بلدات شمال رام الله إغلاقًا للمحال التجارية.

 

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