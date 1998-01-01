نجاة طفل بأعجوبة بعد إصابته بمسمار في القلب بنابلس

نابلس/سما/

نجا طفل في الخامسة من عمره، بأعجوبة بعد إصابته إصابة مباشرة بالقلب بطلقة مسمار تنجيد.

ونجح فريق جراحي القلب والعمليات بمستشفى النجاح الجامعي بنابلس بانقاذ حياة الطفل وهو من سكان مخيم طولكرم، من إصابة بطلق مسمار بطول 3 سم بشكل مباشر بالقلب.

وتبين أن الطفل كان يلهو بمسدس التنجيد بمنجرة والده بالمخيم، وقام بإطلاق المسمار على نفسه، مما أصابه بالصدر باتجاه الشريان الرئوي، وتم استئصاله بعملية جراحية طارئة.

وثمن جراح القلب البروفسور سليم الحاج يحيى أداء فريقه الطبي وأطباء مستشفى طولكرم الحكومي، وأكد على أهمية تعزيز الثقة بالطبيب والطب الفلسطيني والمؤسسات الطبية الفلسطينية الوطنية.