عمان: دور السلطنة في إحلال السلام يتوقف على ما تقـوم به الإدارة الأمريكية في "صفقة القرن"

وكالات/سما/

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن دور السلطنة في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتوقف على ما تقـوم به الإدارة الأمريكية في "صفقة القرن".

وأكد الوزير في كلمته خلال مؤتمر "حوار المنامة" الـ14 للأمن الإقليمي، أن عمان ليست وسيطا بين إسرائيل وفلسطين لكنها تساعد على تقارب الطرفين.

وأفاد يوسف بن علوي على أن القضية الفلسطينية هي أساس جميع المشكلات التي حصلت خلال النصف الأخير من القرن الماضي، مشيرا إلى أن الزمن أصبح مناسبا للتفكير بجدية للتخلص من المشكلات التي لا تسمح لدول المنطقة بالتطور الذي تستحقه.

وقال وزير الخارجية في سلطنة عمان إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مطلب استراتيجي، وبدونها لا يمكن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مطلقا، مبينا أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل جذري في فلسطين فلن ينعم الفلسطينيون بالأمن أبدا ولن تستقر المنطقة العربية كلها ولن ينتهي الإرهاب.

ويوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو، قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان، التقى خلالها بالسلطان قابوس، في زيارة هي الأولى منذ 1996.

ولفت مكتب نتنياهو إلى أنه رافقه كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لنتنياهو أفي بلوت.