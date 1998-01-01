جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب الشعب يعلن مشاركته في اجتماعات المجلس المركزي

السبت 27 أكتوبر 2018 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يعلن مشاركته في اجتماعات المجلس المركزي



غزة/سما/

 أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، على أن حزبه سيشارك في جلسات المجلس المركزي التي ستنطلق يوم غد الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتستمر لمدة يومين.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر الإغاثة الزراعية بمدينة رام الله اليوم السبت، إن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، داعياً إلى احتواء كل التناقضات، وأشار إلى أن حزب الشعب سيطرح كافة مواقفه في إطار منظمة التحرير.

ونوه إلى أهمية تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس المركزي، مؤكدا أن ما يتوخاه الحزب من المجلس هو تعزيز حالة الرفض لـ"صفقة القرن" والسياسة الأمريكية وتعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، والتمسك بإنهاء الانقسام بشكل كامل، لتفويت الفرصة على المشاريع التي تستهدف شعبنا.

وبيّن أن المجلس يجب أن يؤكد على رفض صفقة القرن والسياسة الأمريكية في المنطقة، وأن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف للخروج بمسار سياسي مختلف عما كان عليه في السابق، انطلاقاً من مؤتمر دولي متعدد الأطراف في المنطقة، يكون أساسا لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية والعربية.

ولفت إلى أهمية معالجة حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية- حيث يستغل موضوع الانقسام أبشع استغلال في إطار محاولة الترويج لصفقة القرن- عبر التمسك بتطبيق اتفاقات القاهرة للمصالحة في 2017 دون أية اشتراطات إضافية، مشدداً على استمرار حزبه ببذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الانقسام.

أخبار ذات صلة

المجلس المركزي

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

داوود شهاب - ارشيف

حماس والجهاد يتلقيان دعوة للمشاركة في اجتماعات المركزي

النائب جمال الطيراوي يعلن عدم مشاركته بمؤتمر فتح لتهميش وفصل كوادر تاريخية

الاحمد - ارشيف

الأحمد: اجتماعات المجلس ستشهد إعادة تشكيل كل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية

المركزي

اجتماع المجلس المركزي غدا وخطاب هام للرئيس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

فيديو: جيش الاحتلال ينشر بيانا حول استهداف بنياية من 4 طوابق بغزة

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

سائق القنصلية: الفريق كان فرحا وشرب الخمر بعد قتل خاشقجي

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة

الأخبار الرئيسية

القناة الثانية : هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي في غزة؟؟

مزهر

مزهر يحذر من فرض أي عقوبات جديدة ستؤدي لفصل القطاع

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول كبير : "إسرائيل" غير ملتزمة بوقف إطلاق النار في غزة

قصف غزة -ارشيفية

الجهاد: التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد اتصالات مع الجانب المصري

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع