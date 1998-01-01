حزب الشعب يعلن مشاركته في اجتماعات المجلس المركزي

غزة/سما/

أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، على أن حزبه سيشارك في جلسات المجلس المركزي التي ستنطلق يوم غد الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتستمر لمدة يومين.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر الإغاثة الزراعية بمدينة رام الله اليوم السبت، إن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، داعياً إلى احتواء كل التناقضات، وأشار إلى أن حزب الشعب سيطرح كافة مواقفه في إطار منظمة التحرير.

ونوه إلى أهمية تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس المركزي، مؤكدا أن ما يتوخاه الحزب من المجلس هو تعزيز حالة الرفض لـ"صفقة القرن" والسياسة الأمريكية وتعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، والتمسك بإنهاء الانقسام بشكل كامل، لتفويت الفرصة على المشاريع التي تستهدف شعبنا.

وبيّن أن المجلس يجب أن يؤكد على رفض صفقة القرن والسياسة الأمريكية في المنطقة، وأن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف للخروج بمسار سياسي مختلف عما كان عليه في السابق، انطلاقاً من مؤتمر دولي متعدد الأطراف في المنطقة، يكون أساسا لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية والعربية.

ولفت إلى أهمية معالجة حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية- حيث يستغل موضوع الانقسام أبشع استغلال في إطار محاولة الترويج لصفقة القرن- عبر التمسك بتطبيق اتفاقات القاهرة للمصالحة في 2017 دون أية اشتراطات إضافية، مشدداً على استمرار حزبه ببذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الانقسام.