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هل عادت الحياة من جديد لمستوطنات غلاف غزة بعد الاتفاق على التهدئة؟

السبت 27 أكتوبر 2018 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل عادت الحياة من جديد لمستوطنات غلاف غزة بعد الاتفاق على التهدئة؟



القدس المحتلة / سما /

أصدرت ما تسمى بـ” قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تعليمات لسكان مستوطنات غلاف غزة، بإزالة القيود التي تم فرضها منذ الليلة الماضية على المناطق المتاخمة لقطاع غزة، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت قيادة “الجبهة الداخلية” إنه “في نهاية التقييم الأمني، تقرر إزالة القيود في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة”.

ومنذ الليلة الماضية، طلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين في المناطق المتاخمة لقطاع غزة، البقاء قرب الملاجئ والامتناع عن عقد تجمعات وعدم الاقتراب من المناطق الحدودية للقطاع، وذلك بعد التصعيد مع قطاع غزة.

وصباح اليوم، قالت صحيفة “معاريف” العبرية، نقلاًعن تقارير من غزة، إن الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل” توصلتا لتفاهمات تقتضي عودة حالة الهدوء لقطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر أكثر من 80 غارة استهدفت مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، رداً على الرشقات الصاروخية أطلقت من قطاع غزة.

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