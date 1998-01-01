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طواقم الدفاع المدني تخمد حريق بمحل تجاري شرق القدس

السبت 27 أكتوبر 2018 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
طواقم الدفاع المدني تخمد حريق بمحل تجاري شرق القدس



القدس المحتلة / سما /

أخمدت طواقم مركز دفاع مدني أبو ديس في القدس، اليوم السبت، النيران التي نشبت في مخزن يعود لمحل تجاري "بقالة" في بلدة أبو ديس شرق القدس.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ، أن الطواقم عملت على الحد من إنتشار وإحتراق المخزن وإتساع مساحته ، وتم حصر النيران في جزء المواد الإستهلاكية والبضاعة ، وعملت الطواقم على عزل المناطق الآمنة وحصر النيران في المناطق المشتعلة والعمل على إخمادها والحيلولة دون امتداد النيران إلى باقي البضائع ومحتويات وأجزاء المحل.

هذا وأكد مدير الدفاع المدني في المحافظة الرائد محمد الأقرع على مالكي المحلات التجارية والعاملين بها عمل الصيانة الدورية للتمديدات الكهربائية، وتوفير وتعزيز شروط الوقاية والسلامة العامة في المحلات التجارية وفي جميع أماكن تواجد المواطنين، والتقيد والإلتزام بكافة هذه الشروط والتدابير، ومراعات التخزين الصحيح والسليم، كما ودعا إلى الإتصال السريع بطوارئ الدفاع المدني في حال وقوع أي حادث حرصاً على سلامة الموطنين وحماية ممتلكاتهم.

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