حماس: لا شرعية لجلسة المجلس المركزي خلال جلسته المقبلة يوم غد.

غزة/سما/

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إنه لا شرعية لجلسة المجلس المركزي خلال جلسته المقبلة يوم غد.

وأعربت الحركة في بيان لها عن رفضها لكل عن المجلس من قرارات ضارة بالشعب والقضية، وفق البيان، واصفة كل من يشارك بالجلسة بأنه جزء من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته.

ودعت حماس، حركة فتح إلى مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت، مرسلة التحية لكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاءً لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء.

وشددت على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وعلى أسس سليمة وراسخة وفي مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج وإستراتيجية واضحة تتمسك بالحقوق وبالمقاومة وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.