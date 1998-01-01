القناة الثانية : هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي في غزة؟؟

القدس المحتلة/سما/

انتهت مساء اليوم السبت المشاورات الامنية التي اجراها وزير الحرب افيغدور ليبرمان وقادة جيش الاحتلال والاجهزة الامنية الاسرائيلية حول التصعيد على جبهة غزة .

وقالت القناة الثانية الاسرائيلية ان تعتيما جرى على نتائج الاجتماع ولكن الاتجاه العام لدى قادة الجيش هو ان الـ 24 ساعة القادمة ستحدد طبيعة الاحداث ومدى رد فعل الجيش في ظل اعلان الجهاد الاسلامي انه يوقف اطلاق النار بعد وساطة مصرية.

ونقلت القناة عن مسؤول امني اسرائيلي كبير قوله بانه لا يعرف ما اذا يقبل الجيش وقف اطلاق النار ام لا ولكنه من المؤكد انه لا احد محصن بعد اليوم في اشارة الى نية الاحتلال تنفيذ اغتيالات في غزة . وقال ان العنوان لهذا التصعيد كان واضحا وهو ايران وسوريا وان رسائلنا بهذا الشان وصلت لهم.