جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة الثانية : هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي في غزة؟؟

السبت 27 أكتوبر 2018 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة الثانية : هل قرر جيش الاحتلال في ختام اجتماعات اليوم تنفيذ اغتيالات ضد الجهاد الاسلامي في غزة؟؟



القدس المحتلة/سما/

انتهت مساء اليوم السبت المشاورات الامنية التي اجراها وزير الحرب افيغدور ليبرمان وقادة جيش الاحتلال والاجهزة الامنية الاسرائيلية حول التصعيد على جبهة غزة . 

وقالت القناة الثانية الاسرائيلية ان تعتيما جرى على نتائج الاجتماع ولكن الاتجاه العام لدى قادة الجيش هو ان الـ 24 ساعة القادمة ستحدد طبيعة الاحداث ومدى رد فعل الجيش في ظل اعلان الجهاد الاسلامي انه يوقف اطلاق النار بعد وساطة مصرية.

ونقلت القناة عن مسؤول امني اسرائيلي كبير قوله بانه لا يعرف ما اذا يقبل الجيش وقف اطلاق النار ام لا ولكنه من المؤكد انه لا احد محصن بعد اليوم في اشارة الى نية الاحتلال تنفيذ اغتيالات في غزة . وقال ان العنوان لهذا التصعيد كان واضحا وهو ايران وسوريا وان رسائلنا بهذا الشان وصلت لهم.

#ليبرمان #الجهاد #اغتيالات #حماس #سوريا #اسرائيل

أخبار ذات صلة

اجتماع الجهاد الاسلامي مع فتح

ماذا ناقش اجتماع الجهاد الاسلامي مع قيادات حركة فتح في غزة اليوم ؟

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة

سرايا القدس - ارشيف

الاحتلال :مصر منعت معركة كبرى مع الجهاد الاسلامي في اللحظات الاخيرة

شهاب - ارشيف

الجهاد الاسلامي :المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشعبنا لن يتخلى عن المقاومة

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: مستعدون لخوض مواجهة طويلة مع جيش الاحتلال إذا استمر عدوانه على غزة

الاسيران فارة وشديد - ارشيف

الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الاسيرين فارة وشديد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

فيديو: جيش الاحتلال ينشر بيانا حول استهداف بنياية من 4 طوابق بغزة

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

سائق القنصلية: الفريق كان فرحا وشرب الخمر بعد قتل خاشقجي

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة

جدول توزيع الكهرباء بغزة لهذا اليوم

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول كبير : "إسرائيل" غير ملتزمة بوقف إطلاق النار في غزة

قصف غزة -ارشيفية

الجهاد: التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد اتصالات مع الجانب المصري

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

حرب غزة -ارشيفية

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة