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هنية يعزّي ملك الأردن بضحايا السيول

السبت 27 أكتوبر 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزّي ملك الأردن بضحايا السيول



غزة/سما/

 بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة تعزية ومواساة، لجلالة الملك عبد الله بن الحسين، ملك الممكلة الأردنية الهاشمية، بضحايا حادثة السيول، التي اجتاحت منطقة الأغوار قرب البحر الميّت.

وقال هنية في رسالة التعزية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وببالغ الحزن والألم، تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خبر فاجعة السيول والانهيارات التي اجتاحت منطقة الأغوار قرب البحر الميّت، وأسفرت عن عددٍ من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وعبّر في رسالته عن تعازيه ومواساته إلى الممكلة الأردنية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً وعائلات الشهداء، داعياً الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ الله تعالى على الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالسلامة والنجاة، وأن يربط الله على قلوب أسرهم وذويهم.

وأكد هنية تضامن حماس والشعب الفلسطيني مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظهم جميعًا، ويجنّبَهم كلَّ مكروه وسُوء، وأن يمكّنهم من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يُديم عليهم الأمن والاستقرار، ويمنّ عليهم بمزيد من التقدّم والازدهار.

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