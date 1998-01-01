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البطش​ ما قامت به سرايا القدس من ردود وفاء بوعدها لحماية مسيرات العودة

السبت 27 أكتوبر 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش​ ما قامت به سرايا القدس من ردود وفاء بوعدها لحماية مسيرات العودة



غزة/سما/

أكد  عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة خالد البطش، ان ما قام به جيش الإحتلال من قتل للمشاركين في المسيرات السلمية بغزة والضفة الغربية أمس الجمعة في "جمعة غزة صامدة ولن تركع "، هو جريمة صهيونية أراد العدو من خلالها أن يفرض معادلات ميدانية وعسكرية جديدة ترفضها بالمطلق المقاومة .

 وما قامت به سرايا القدس  والمقاومة الفلسطينية من ردود هو وفاء بوعدها التي قطعته على نفسها بأن تحمي ببنادقها مسيرات العودة وكسر الحصار والإنتقام لدماء الشهداء.

حيث لم يكن من الممكن السماح للإحتلال بقتل أربعة متظاهرين سلميين بغزة، واثنين بالضفة الغربية المحتلة لمشاركتهم بمسيرات شعبية سلمية دون رد على الجرائم.
لذلك مطلوب من المجتمع الدولي أن يوقف قتل الأبرياء من أبناء شعبنا على يد قناصة جيش الإحتلال.


مثمنين الدور المصري لحرصه على وقف العدوان عن شعبنا والتوصل إلى تفاهمات أوصلت إلى وقف متبادل لإطلاق النار، كذلك نجدد موقفنا بالتزامنا بوقف إطلاق النار بمقدار التزام الإحتلال به.

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