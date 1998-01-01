رأفت يستنكر استقبال كل من سلطنة عمان والامارات وقطر لوفود إسرائيلية رسمية ورياضية

رام الله /سما/



استنكر الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي "فدا" استقبال سلطة عمان لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وأيضا استقال الامارات العربية لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريغيف" واستضافة قطر لوفد رياضي إسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم للجمباز.



واعتبر عضو اللجنة التنفيذية ان هذا الاستقبال يندرج في إطار التطبيع الذي تسعى اليه دولة الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية وتطبيق فعلي للمخططات الامريكية - الإسرائيلية والالتفاف على مبادرة السلام العربية التي دعت الى حل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي أولا ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.



وقال رأفت: "اننا ندعو الدول العربية الى عدم إقامة علاقات مع اسرائيل والالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم منح الاحتلال التطبيع المجاني دون احقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة".



وكرر رأفت في ختام بيانه الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حقيقي يضع اليات جادة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بما يؤمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

