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رام الله : الحكومة تدين التصعيد الاسرائيلي على غزة

السبت 27 أكتوبر 2018 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله : الحكومة تدين التصعيد الاسرائيلي على غزة



رام الله /سما/

حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار التصعيد الذي يترافق مع تصعيد شامل ضد كل الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية.

واضاف المحمود ان المجتمع الدولي يتحمل جانباً من المسؤولية تجاه ابناء الشعب تحت الحصار والاحتلال في قطاع غزة والضفة وفي مقدمتها القدس.

وطالب المجتمع الدولي بتطبيق القوانين التي اصدرها بخصوص القضية ومنها توفير حماية دولية بشكل عاجل والعمل على انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل حدود الرابع من حزيران من عام 67.

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