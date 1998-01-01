صلاح ليس سعيدا في ليفربول وريال مدريد ينتظره

لندن/وكالات/

قال الناقد الرياضي ونجم أرسنال سابقا الإنجليزي بول ميرسون، إن المصري محمد صلاح ليس سعيدا مع الريدز، وقد ينتقل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن ميرسون قوله: "انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد مسألة وقت".

وأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي سابقا: "كيف لا يستطع ريال مدريد ضم محمد صلاح؟ إنهم بحاجة إلى القيام بشيء كبير ويريدونه في يناير. إذا أراد صلاح الذهاب فإن ليفربول سيكون عاجزا عن منعه".

وتردد أن ريال مدريد وبرشلونة كانا مهتمين بالتعاقد مع صلاح في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، بعد أن سجل 44 هدفا وصنع 16 في 52 مباراة في أول موسم له مع ليفربول، قبل أن يجدّد اللاعب عقده مع الريدز في يوليو الماضي حتى العام 2023.

وأكمل ميرسون: "لا أتذكر آخر لاعب قال لا لريال مدريد أو برشلونة، إنهما في مستوى آخر، ريال مدريد فاز في آخر 3 بطولات بدوري أبطال أوروبا، في حين فاز ليفربول باللقب مرة واحدة فقط في السنوات الـ30 الماضية".

وأشار إلى أن "محمد صلاح لا يبدو سعيدا في ليفربول في الوقت الحالي".

وسجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع اثنين في 13 مباراة مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، كما دخل تاريخ الريدز بوصوله للهدف رقم 50 خلال 65 مباراة فقط لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.

المصدر: وكالات