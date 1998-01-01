الجبير: نتعاون عسكريا وأمنيا مع قطر وجماعة الإخوان منظمة إرهابية

المنامة /سما/

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن دول مجلس التعاون الخليجي ضمنت عدم تأثر التعاون العسكري والأمني بينها بالخلافات السياسية مع قطر.

وأضاف الجبير، في كلمته خلال منتدى الأمن الإقليمي بالبحرين، أن هناك عددا من الضباط القطريين في القواعد العسكرية في البحرين، والعكس صحيح بوجود ضباط خليجيين بقاعدة العديد القطرية.

وتحدث الجبير عن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه لن يتأثر بالخلاف الدبلوماسي.

وقال الوزير السعودي "التعاون الأمني مع قطر مستمر وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لن يتأثر بالخلاف الدبلوماسي"، وذلك خلال مشاركته في أولى جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار المنامة" في البحرين.

وأضاف "محادثات تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في السعودية شارك بها مسؤولون قطريون"، مشيرا إلى أن مناقشات تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي مستمرة وتركز على وضع إطار عمل.

وتابع "نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخرا مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر".

وتابع: "عناصر جماعة الإخوان الذين تحويهم قطر، لم يأت لنا منهم سوى التكفير والهجرة غير الشرعية والقتل، ولذلك نعارضهم ونعدهم منظمة إرهابية، ومن ثم اتخذنا العديد من الخطوات لإنهاء نفوذهم وقدرتهم على الدول العربية".