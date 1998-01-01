جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الجبير: نتعاون عسكريا وأمنيا مع قطر وجماعة الإخوان منظمة إرهابية

السبت 27 أكتوبر 2018 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبير: نتعاون عسكريا وأمنيا مع قطر وجماعة الإخوان منظمة إرهابية



المنامة /سما/

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن دول مجلس التعاون الخليجي ضمنت عدم تأثر التعاون العسكري والأمني بينها بالخلافات السياسية مع قطر.

وأضاف الجبير، في كلمته خلال منتدى الأمن الإقليمي بالبحرين، أن هناك عددا من الضباط القطريين في القواعد العسكرية في البحرين، والعكس صحيح بوجود ضباط خليجيين بقاعدة العديد القطرية. 

وتحدث الجبير عن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه لن يتأثر بالخلاف الدبلوماسي.

وقال الوزير السعودي "التعاون الأمني مع قطر مستمر وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لن يتأثر بالخلاف الدبلوماسي"، وذلك خلال مشاركته في أولى جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار المنامة" في البحرين.

وأضاف "محادثات تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في السعودية شارك بها مسؤولون قطريون"، مشيرا إلى أن مناقشات تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي مستمرة وتركز على وضع إطار عمل.

وتابع "نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخرا مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر".

وتابع: "عناصر جماعة الإخوان الذين تحويهم قطر، لم يأت لنا منهم سوى التكفير والهجرة غير الشرعية والقتل، ولذلك نعارضهم ونعدهم منظمة إرهابية، ومن ثم اتخذنا العديد من الخطوات لإنهاء نفوذهم وقدرتهم على الدول العربية".

أخبار ذات صلة

الجبير - ارشيف

الجبير: ولي العهد لم يكن على علم بقتل خاشقجي

الجبير - ارشيف

الجبير يقضي ليلة مع أصهاره في الأردن

الجبير

الجبير: طفح الكيل مع إيران... ويجب نزع سلاح «حزب الله»

محمد بن سلمان -ارشيف

الجبير:١٠٠ مليارد $ تم استردادها في تحقيقات الفساد السعودية

الجبير

الجبير: خطة أمريكا للسلام لم تكتمل بعد ..ولا أعرف هل ستكون مقبولة أم لا

الجبير - ارشيف

الجبير يرفض التعليق على التعاون السعودي - الإسرائيلي للقضاء على حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال

صور وفيديو : نتنياهو وزوجته ورئيس الموساد في ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد

استشهاد شاب واصابة 3 اخرين في انفجار داخلي وسط قطاع غزة

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

سائق القنصلية: الفريق كان فرحا وشرب الخمر بعد قتل خاشقجي

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول كبير : "إسرائيل" غير ملتزمة بوقف إطلاق النار مع الجهاد الاسلامي

قصف غزة -ارشيفية

الجهاد: التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد اتصالات مع الجانب المصري

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

حرب غزة -ارشيفية

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

22785

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة