حماس: ماتعرض له القطاع هو عدوان خطير وسيكون له ما بعده

غزة/سما/

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في غزة اليوم السبت، إنّ "ما تعرض له قطاع غزة المحاصر من قصف وتدمير واستهداف هو عدوان اسرائيلي خطير، يأتي في إطار التنافس الحزبي الإسرائيلي، وتصدير أزماتهم الداخلية على أهلنا في القطاع

وأضاف برهوم في تصريحٍ صحفي، أنّ ما تعرض له قطاع غزة هو محاولة، للتهرب الإسرائيلي من أي استحقاقات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار 2014 مع فصائل المقاومة يتم بموجبه إنهاء معاناة وحصار غزة وأهلها.

وأشار إلى، أنّ هذا العدوان سيكون له ما بعده في تحديد مسارات وآليات التعامل الميداني مع الاحتلال الإسرائيلي، فلن نسمح أن يبقى قطاع غزة ودماء المتظاهرين العزل ومقدرات المقاومة ومواقعها مادة للتنافس "الإسرائيلي" الداخلي أو ساحة لتصدير أزمات الاحتلال الداخلي