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د.مصطفى البرغوثي: جنود الاحتلال ارتكبوا مجزرة خطيرة في المزرعة القبلية

السبت 27 أكتوبر 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة يوم امس في بلدة المزرعة القبلية واصابت خلال دقيقة واحدة عشرة من المحتجين السلميين، الذين كانوا يحتجون على اقتحام المستوطنين غير الشرعيين لاراضيهم الخاصة،  بالرصاص الحي المتفجر بمن فيهم ثلاثة من مسعفي الاغاثة الطبية بالاضافة الى عشرات ممن اصيبوا بالرصاص المعدني و قنابل الغاز التي اطلقت كقذائف مباشرة على المتظاهرين.

و اضاف ان اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ادى الى استشهاد احدهم و اصابة ثلاثة اخرين بجراح خطيرة وما زالوا في المستشفى.

و اضاف البرغوثي ان شهادات شهود العيان و الصحفيين و المواطنين اكدت ان أحد جنود الاحتلال استخدم السلاح الاوتوماتيكي و قام باطلاق الرصاص الحي عشوائيا فاصاب خلال ثواني معظم المتظاهرين الذين اصيبوا بالرصاص الحي .

و أكد د.مصطفى البرغوثي ان احد المصابين باصابة خطيرة وهو محمد ابراهيم شريتح و عمره ثمانية و عشرين عاما اطلق عليه رصاص الاحتلال من الخلف واصابه في مؤخرة رأسه برصاصة اخترقت الدماغ و خرجت من منطقة جبهة الرأس محدثة دمارا شديدا.

و قال البرغوثي ان ما ارتكبه الاحتلال في المزرعة القبلية جريمة حرب مطالبا بتحقيق دولي فوري، و بمحاسبة المجرمين كما طالب المؤسسات الدولية بادانة الجريمة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي.

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