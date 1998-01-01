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"كريم" ترعى وتشارك في شهر التوعية حول سرطان الثدي بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي

السبت 27 أكتوبر 2018 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت شركة كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا والباكستان، عن دعمها ومشاركتها في شهر التوعية حول سرطان الثدي بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي لأورام النساء في رام الله، والتابع لمؤسسة لجان العمل الصحي، والتي تستمر طيلة شهر تشرين أول/ أكتوبر، وذلك بهدف زيادة مستوى الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر في أوساط النساء في فلسطين لزيادة نسبة الشفاء من المرض.

وفي إطار دعمها للحملة، أعلنت شركة "كريم" عن مساهمتها في رعاية "سباق اليوم الوردي النسائي 2018" تحت شعار "الكشف المبكر...حياة" والذي سيجري بتنظيم من مركز دنيا التخصصي وعدد من الشركاء يوم الجمعة المقبل الموافق 2 تشرين ثاني/ نوفمبر، من أجل تشجيع النساء على الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يسهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي في رفع نسبة الشفاء إلى ما يقارب 90%.

وبموازاة ذلك، خصّصت شركة "كريم" الرمز الترويجي (PinkOctober) لضيوفها من الركاب لإتاحة الفرصة لهم لدعم جهود مركز دنيا التخصصي في تشجيع السيدات على الفحص والكشف المبكر، بحيث يتم التبرع بنسبة 10٪ من إجمالي تكلفة رحلاتهم مع "كريم" طيلة شهر أكتوبر، والتبرع بها لمركز دنيا التخصصي لتمكينه من تقديم خدماته للسيدات المستهدفات في المجتمع الفلسطيني.

وحول مشاركة شركة "كريم" في دعم الفعاليات والجهود التوعوية حول سرطان الثدي، قال صبري حكيم مدير عام شركة كريم في فلسطين والأردن "يشرفنا أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود لاسيما من خلال العمل مع مركز دنيا التخصصي ودعم الماراثون التوعوي والمشاركة فيه، من أجل زيادة الوعي بين السيدات وفي أوساط المجتمع الفلسطيني حول ضرورة الفحص الدوري وأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، لنساهم في مساعدة النساء على مواجهة المرض وزيادة نسبة الشفاء منه".

وفي قطاع غزة، أطلقت شركة "كريم" حملة لتشجيع السيدات على الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تستهدف السيدات الراغبات في التوجه لإجراء الفحص في كل من المستشفى الأهلي العربي وعيادة الرمال في قطاع غزة، وذلك طيلة شهر أكتوبر، حيث بإمكان السيدات حجز الرحلات عبر تطبيق "كريم" واستخدام الرمز الترويجي (ALAHLY) للتوجه إلى المستشفى الأهلي العربي أو الرمز الترويجي (AL Remal) في حال التوجه إلى عيادة الرمال، والاستفادة من الخصم التشجيعي بنسبة 50% على رحلتين لكل من المستشفى الأهلي العربي وعيادة الرمال، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهن والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكد حكيم أن توجه الشركة لدعم جهود التوعية حول سرطان الثدي ينسجم مع رؤية الشركة في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية، مضيفاً "نحن في شركة كريم نقدّر المرأة الفلسطينية، ونتطلع إلى مساندتها وتشجيعها على الاهتمام بصحتها، لأننا جزء من هذا المجتمع، وكباتن كريم هم أبناء هذا المجتمع، لذا نحن ملتزمون بدعم هذه القضية الإنسانية والتي تهمّ كل فرد وكابتن في كريم، وتمس آلاف الأسر الفلسطينية". ودعا حكيم كافة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء في رفع الوعي حول أهمية الفحص المبكر من أجل زيادة فرص النجاة من المرض.

هذا وسيشارك كباتن "كريم" في الماراثون الذي سينطلق تحت رعاية عطوفة محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، وبمشاركة النساء المتعافيات من المرض، بالإضافة إلى عدد من العائلات والمهتمين والشباب والشابات، حيث سينطلق الماراثون في تمام الساعة التاسعة صباحاً من ميدان محمود درويش في حي الماصيون برام الله باتجاه نقطة النهاية عند مقرّ سرية رام الله الأولى.

#سرطان الثدي

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