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حماس: لن نسمح أن تبقى غزة مادة للتنافس الحزبي الإسرائيلي

السبت 27 أكتوبر 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لن نسمح أن تبقى غزة مادة للتنافس الحزبي الإسرائيلي



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن ما تعرض له قطاع غزة المحاصر من قصف وتدمير واستهداف هو عدوان "إسرائيلي" خطير، مبيناً أنه يأتي في إطار التنافس الحزبي "الإسرائيلي" وتصدير أزماتهم الداخلية على أهلنا في القطاع.

وأكد برهوم في تصريح صحفي أن هذا العدوان سيكون له ما بعده في تحديد مسارات وآليات التعامل الميداني مع الاحتلال، مشدداً أن الحركة لن تسمح أن يبقى قطاع غزة ودماء المتظاهرين العزل ومقدرات المقاومة ومواقعها مادة للتنافس "الإسرائيلي" الداخلي أو ساحة لتصدير أزمات الاحتلال الداخلية.

وأضاف أن التصعيد محاولة للتهرب الإسرائيلي من أي استحقاقات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار 2014 مع فصائل المقاومة يتم بموجبه إنهاء معاناة وحصار غزة وأهلها.

#حماس #قصف #غزة

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