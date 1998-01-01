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تشييع 6 شهداء في قطاع غزة ورام الله

السبت 27 أكتوبر 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع 6 شهداء في قطاع غزة ورام الله



رام الله / سما /

شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، جثامين 6 شهداء ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بجمعة "غزة صامدة ولن تركع" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وخلال مواجهات في رام الله.

وفي قطاع غزة، شاركت الجماهير في تشييع كلًا من الشهيد محمد خالد محمود عبد النبي (27 عامًا) وأصيب بها شرق جباليا، ونصار أبو تيم (22 عامًا) وأحمد سعيد أبو لبدة (22 عامًا) وعايش غسان شعت (23 عامًا) وأصيبوا شرق خان يونس، والشهيد مجاهد عقل الذي استشهد متاثرًا بجراحه الذي أصيب بها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي رام الله، شيع سكان المزرعة الغربية جثمان الشهيد عثمان لدادوة والذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال خلال مواجهات، عقب صلاة الجمعة.

وحملت الجماهير جثمان الشهداء للصلاة عليهم وموارتهم الثرى في مقابر الشهداء كل في محافظته.

وهتف المشيعون شعارات تطالب بالانتقام لدماء الشهداء، مؤكدين مواصلتهم فعالياتهم في مسيرات العودة حتى نيل شعبنا حريته وتحقيق مطالبه.

#شهداء #غزة #رام الله

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