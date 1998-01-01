جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعلن قصف 8 أهداف لـ"الجهاد"

السبت 27 أكتوبر 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن قصف 8 أهداف لـ"الجهاد"



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه اليوم السبت، انه استهدف ثمانية أهداف تابعة لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

وقال الجيش: "قبل وقت قليل استهدف جيش الدفاع بواسطة الطائرات الحربية ثمانية اهداف تابعة لمنظمة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة في ثلاثة مجمعات عسكرية".

وأضاف: "من بين الاهداف التي تم استهدافها مواقع لتصنيع الوسائل القتالية في شمال قطاع غزة ومصنع لتصنيع القطع والالواح لبناء الأنفاق في جنوب قطاع غزة".

وقال بيان الجيش إن "الغارات ردًّا على رشقات الصواريخ التي تطلقها المنظمة منذ ساعات الليل باتجاه البلدات الجنوبية".

#جيش الاحتلال #قصف #الجهاد الاسلامي

أخبار ذات صلة

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الاحتلال يهدد الجهاد الإسلامي برد شديد سيطال حماس ايضا حال تنفيذ أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية

معابر الضفة - ارشيف

الاحتلال يعلن عن سلسلة "تسهيلات " للفلسطينيين بالضفة و غزة في رمضان

بدلات غوص

الاحتلال يعلن احباط تهريب 30 سترة غوص كانت في طريقها الى "كوماندوز القسام "

شهداء نفق سرايا القدس

جيش الاحتلال يعلن إخراج جثامين "شهداء نفق سرايا القدس " وهم الآن بحوزته

نفق - ارشيفية

فيديو: الاحتلال يعلن "إحباط" محاولة حماس تجديد حفر نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال

صور وفيديو : نتنياهو وزوجته ورئيس الموساد في ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد

استشهاد شاب واصابة 3 اخرين في انفجار داخلي وسط قطاع غزة

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

سائق القنصلية: الفريق كان فرحا وشرب الخمر بعد قتل خاشقجي

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول كبير : "إسرائيل" غير ملتزمة بوقف إطلاق النار مع الجهاد الاسلامي

قصف غزة -ارشيفية

الجهاد: التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد اتصالات مع الجانب المصري

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

حرب غزة -ارشيفية

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

22785

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة