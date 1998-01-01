جيش الاحتلال يعلن قصف 8 أهداف لـ"الجهاد"

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه اليوم السبت، انه استهدف ثمانية أهداف تابعة لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

وقال الجيش: "قبل وقت قليل استهدف جيش الدفاع بواسطة الطائرات الحربية ثمانية اهداف تابعة لمنظمة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة في ثلاثة مجمعات عسكرية".

وأضاف: "من بين الاهداف التي تم استهدافها مواقع لتصنيع الوسائل القتالية في شمال قطاع غزة ومصنع لتصنيع القطع والالواح لبناء الأنفاق في جنوب قطاع غزة".

وقال بيان الجيش إن "الغارات ردًّا على رشقات الصواريخ التي تطلقها المنظمة منذ ساعات الليل باتجاه البلدات الجنوبية".