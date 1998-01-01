الكلية الجامعية توقع اتفاق تعاون مع اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني

غزة / سما /

وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني، وذلك بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، السيد علي الحايك ممثلا عن الاتحاد، الدكتور تامر شتيوي نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، المهندس صالح أبو شعبان رئيس مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وطاقم من اتحاد الصناعات الإنشائية.

وفي بداية اللقاء قال الأستاذ رفعت رستم: "يسعدنا في هذا الصباح المبارك أن نلتقي باخوة اعزاء وشركاء استراتجيين لطالما كان بيننا وبينهم تعاون مثمر وبناء، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الأكاديمية واتحاد الصناعات الفلسطينية بما يسهم في خدمة قطاع الخريجين وتوفير فرص التشغيل الملائمة لهم بما يتوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المهني".

من جانبه أفاد السيد علي الحايك: "نعتز بالتعاون والعمل مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية كبرى مؤسسات التعليم الجامعي التقني والمهني في فلسطين، ونستشعر بالفخر بتعزيز أواصر العلاقة والشراكة معها كونها تعمل وفق درجة عالية من المهنية، وتحرص على استشعار وتلبية حاجات سوق العمل والمؤسسات المشغلة من الاختصاصات المهنية، علاوة على اهتمامها الكبير بتعزيز العلاقة مع القطاع الصناعي الفلسطيني".

وفي ختام الزيارة وقع الطرفان على اتفاق تعاون ينص على تدريب 25 مشاركا في مجال صيانة معدات المصانع الإنشائية في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر بواقع 120 ساعة تدريبية، بحيث سيتم التركيز بشكل كامل على الجوانب الحرفية والمهنية أثناء عملية التدريب في مختبرات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، إضافة إلى تعزيز الجوانب العملية للمتدربين في المصانع التابعة لاتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني.