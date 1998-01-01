المحترفين :بلاطة يستعيد الصدارة والامعري يحسم دربي رام الله والعميد ينجو في الوقت الضائع

رام الله / سما /

استعاد مركز بلاطة صدارة دوري "القدس" للمحترفين، بعد الفوز العريض (4/صفر)، الجمعة، على مضيفه ثقافي طولكرم، في مستهل الجولة السادسة.

وسجل أهداف بلاطة خالد سالم "هدفين"، وأمير قطاوي وخالد أبو بكر، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، بينما ظل الثقافي في المركز الثامن، برصيد 5 نقاط.

وتقدم بلاطة مبكرا، فمع الدقيقة السابعة، نجح في الحصول على ركلة جزاء، نفذها بالتخصص هداف الدوري خالد سالم، مسجلًا هدفه الثامن في المسابقة.

وعند انتصاف الشوط الثاني، عاد الضيوف وعززوا النتيجة، عبر لاعب المنتخب الأولمبي، أمير قطاوي، وتبعه خالد أبو بكر بالهدف الثالث.

وتكفل بإحراز الهدف الرابع خالد سالم، الذي أصبح في رصيده 9 أهداف بالدوري.

وأهدر الثقافي فرصة تقليص الفارق، حيث أهدر لاعبه نمر واصف ركلة جزاء.

البيرة-الامعري

البيرة - على ملعب ماجد أسعد في مدينة البيرة ، ومن علامة الجزاء حقق فريق الامعري فوزاً صعبا على شقيقه البيرؤة بهدف نظيف سجله يحىي سباخي في الرمق الاخير من زمن المباراة ، والتي شهدت احتجاج واعتراص من جانب البيرة على عدم صحة قرار الحكم ،

البيرة " 8" نقاط، بهذه الخسارة استقر في المركز الخامس بفارق الاهداف عن اهلي الخليل ، فيما رفع الامعري رصيده الى سبع نقاط في المركز الثامن.

وشهد اللقاء في بدايته حذراً دفاعياً، وخاصة من قبل الضيوف، الذين عمدوا إلى إغلاق مناطقهم الخلفية، أمام البيرة الذي كان أكثر جرأة في الانطلاقات الأمامية، وتحصل البيرة على ركلة حرة مباشرة، نفذها محمد باسم، وسدد الكرة فوق العارضة .

تحسن أداء الأمعري نسبياً، وأجبر البيرة في عدة مناسبات، على التراجع إلى مناطقه الخلفية، محمد عبد الكريم كرة قوية استقرت بين احضان الحارس، ليرد عليه مباشرة احمد عبد الله بالمثل وكاد ان تسبب الحارس بهدف في مرماه بعد ان افلتت الكرة من يديه لكنه تدارك الموقف وابعدها الى ركنية .

بداية الشوط الثاني اتسم بالكرات الطويلة والمقطوعة في اغلب الاوقات، ولم تسجل أي فرصة حقيقة على المرمى، وفي الدقيقة "65" يحيى السباخي صوب كرة بجوار المرمى.

وقبل نهاية اللقاء بعشرة دقئاق اهدر لاعب البيرة نبهان فرصة لاقتناص هدف بعد ان سدد الكرة من داخل الصندوق برعونة فوق المرمى، وفي الزفير الاخير للقاء احتسب الحم ركلة جزاء لصالح الامعري ، نفذها السباخي بنجاح في المرمى

ادار اللقاء : الحكم محمد بدير ، محمد الخطيب ، خالد خطيب ، ورابعاً معاذ عوفه.

شباب الخليل-أهلي الخليل

أنقذت النيران الصديقة شباب الخليل من الخسارة أمام جاره الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد دورا الدولي في إطار المرحلة السادسة من دوري القدس للمحترفين ، ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد شتت مدافع الأهلي يزن العويوي الكرة برأسه لتستقر في شباك فريقه لتنهي لقاء الديربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد الشباب إلى 11 نقطة بينما بقي الأهلي بلا فوز للمباراة الرابعة توالياً وإرتفع رصيده إلى 8 نقاط .

بداية هادئة لمجريات اللقاء وخطأ بإرجاع الكرة من المدافع رضوان أبو كرش لحارسه أنس أبو سيف الذي تدارك الموقف وحول الكرة إلى ركنية ، تبعها هجمة منسقة قادها حمادة مراعبة وأرسل تمريرة داخل الصندوق لهلال موسى لتطول على الأخير وتصل سهلة للحارس بعدها أمسك العميد بزمام المبادرة وإنطلق الأشهب بكرة من الرواق الأيسر وعكس من خلالها عرضية فشتتها المدافع إلى ركنية ثم خطأ من الجهة اليسرى نفذه أبو راس على المرمى مباشرة لكن أبو غنيمة تدخل في الوقت المناسب وأخرج الكرة برأسه 16

وفي غفلة من دفاعات الشباب وصلت الكرة لهلال موسى الذي سيطر على الكرة وإستدار حول نفسه ليتعرض للعرقلة من متوسط ميدان الشباب مصعب أبو سالم الذي تحصل على بطاقة صفراء ليعلن الحكم عن ركلة جزاء نفذها هلال بنفسه على يمين الحارس وهدف التقدم للكتيبة الأهلاوية 26

مع إنطلاقة الشوط الثاني شكلت إنطلاقات أبو راس من الجهة اليسرى خطرا على دفاعات الأهلي ومن إحداها عكس عرضية أفلتت من يدي الشويكي وكاد كشكش أن يستغل الموقف لكن الحارس عاد وسيطر على الكرة ودفع الجولاني المدرب العام للشباب بالبديل خيري عابدين مكان يوسف الصرصور وسنحت فرصة هي الأخطر للحلمان كاد من خلالها أن يعزز النتيجة عندما وصلته الكرة خلف المدافعين وإنطلق بها ليسدد بيسراه كرة إرتدت من القائم الأيسر 53

الشباب كان الأكثر سيطرة وإمتلاكاً للكرة لكن دون فعالية على مرمى الشويكي بسبب تراجع مستوى أبو ناهية كمهاجم صريح بخلاف الأهلي الذي إعتمد على المرتدات السريعة التي شكلت خطورة على مرمى أبو سيف ، وأشرك الجولاني إياد الأعسم بدلاً من مصعب أبو سالم لتتحول طريقة لعب الشباب إلى 4-3-3 معتمداً على الثلاثي الأعسم وأبو ناهية وأبو راس في المقدمة وخرج أبو غنيمة الذي كان قد تلقى بطاقة صفراء وحل بدلاً منه محمد الجعبري 74

وعاد القائم الأيسر لمرمى أبو سيف ليتعاطف مع الشباب عندما إرتدت تسديدة ضيف الله بخارج القدم من القائم ، وأشرك عمار السلمان داود صلاح بدلاً من صاحب الهدف هلال موسى

ورفض الحلمان هدية حمادة مراعبة الذي بذل مجهوداً خرافياً من الجهة اليسرى ومر من أكثر من لاعب ليضع الكرة على طبق من ذهب للحلمان الذي سدد في مكان تواجد الحارس ، وبفدائية أنقذ المدافع يزن العويوي مرماه من فرصة هدف عندما شتت الكرة من أمام أبو ناهية وتواصلت الإثارة عندما إرتدت كرة للأهلي لتصل الكرة للبديل محمد الجعبري والمرمى خاليا لكن الحارس أبو سيف عاد وشتت الكرة في الوقت المناسب

الدقائق الخمس الأخيرة شهدت ضغطاً مكثفاً من العميد منذ دخول فنون كبديل أخير مكان أبو راس ، وأشار الحكم إلى أربع دقائق كوقت بدل ضائع شهدت هدف التعادل للشباب بنيران صديقة عن طريق المدافع يزن العويوي الذي شتت الكرة برأسه لتستقر في شباك فريقه لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي .

الحكام : للساحة عماد بوجه وساعده على الخطوط أشرف أبو زبيدة ، خلدون أبو قبيطة والحكم الرابع يزيد أبو عرقوب وراقب اللقاء ناصر العمايرة وقيم الحكام عبد الرؤوف أبو سنينه .