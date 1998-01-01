دوري الاولى : فوز كبير لنادي جنين وصعب لأهلي قلقيلية وتعادل الخضر ودورا

رام الله / سما /

عزز نادي جنين رصيده بالغا النقطة الثالثة عشرة متوغلا في المنطقة الدافئة بعد مباراة سهلة ومريحة وغزيرة الاهداف نالها من ضيفة نادي هلال اريحا والتي انتهت بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جرى الجمعة على ملعب الجامعة العربية الامريكية

قاد المباراة :-رشاد الدعمة للساحة ،طارق جبيهي مساعد اول ، احمد ذوقان مساعد ثان، والرابع عمرو حنبلي،راقب المباراة تامر بركات وقيم الحكام ياسين صلاحات

الشوط الاول : الكرة لازمت اقدام نادي جنين في الدقائق الاولى ورحلت بهم الى منطقة الهلال الريحاوي.

في الدقيقة 12 كان المؤشر الذي اعطى طابع المباراة وهو الهجمات السريعة والقاتلة من هجوم نادي جنين، فمن مرتدة وصلت لداوود اغا حولها بذكاء للمندفع في الجهة المقابلة النجم سامح علوان والذي بدوره عالج اندفاع حارس مرمى الهلال فأرسلها الى شباك الهلال محرزا الهدف الاول له ولفريقه.

و في الدقيقة ثلاثين وبعد هجمة واعدة من احمد الترتير تعرض الاخير لاعاقة متعمدة في قلب الجزاء فإحتسب الحكم ضربة جزاء مستحقة سددها الترتير هدفا،عاد الهلال للمحاولة ولكنه بثقل، اما نادي جنين فإنطلق بثقة أكبر في السيطرة والمراوغات السريعة والهجمات المريحة التي انتجت له هدفا ثالثا في الدقيقة ال44 بعد هجمة من مرتدة عالجها بعد اندفاعة اللاعب باسل قضماني في شباك الهلال منهيا الشوط الاول بثلاثية نظيفة لنادي جنين.

الشوط الثاني:- مختصره اربعة اهداف لنادي جنين وتراجع في مستوى الفريق الضيف، ففي الدقيقة الخمسين وامام انهيارات في دفاعات هلال اريحا تلقى احمد الترتير لاعب مهاجم فريق نادي جنين كرة عرضية أودعها الشباك بسهولة محرزا الهدف الرابع، اما الهدف الخامس والذي وقعه نفس اللاعب فكان في الدقيقة 52 من مرتدة انطلق بها الترتير بكل اريحية وصبها على يمين الحارس منصور ارضية، في الدقيقة71 جاء دور سامح علوان الذي بدأ سباعية الاهداف ليدون توقيعه الثاني في شباك اريحا بعد هجمة انطلق فيها باريحية ووجهها الى يمين الحارس ـ وقبل نهاية المباراة بدقائق ومع الدفع باللاعب ميلاد هب الريح الى ميدان الملعب سجل هب الريح هدف نادي جنين السابع من هجمة فردية جانبية طويلة لم تنتهي الا في شباك الحارس بسام منصور. في الدقيقة 88 من زمن المباراة .

العيسوية-أهلي قلقيلية

تخطى فريق أهلي قلقيلية وبصعوبة نظيره العيساوية 2/1، في لقاء شهد اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين ، وأقيمت المباراة على استاد فيصل الحسيني ، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى ولحساب الجولةالثامنة، وبهذا الفوز ارتقى أهلي قلقيلية الى المركز الثالث برصيد "15" نقطة، فيما تقاسم ابناء القدس وشباب دورا النقطة السادسة.

ادر اللقاء الحكم براء ابو سريس ، وساعده محمود سالم ، فؤاد تايه، سامر ابو ليل، ومقيم الحكام حسين طقاطق.

دخل الفريقان اجواء اللقاء مبكراً، فاهلي قلقيلية عمد في البداية الحفاظ على دفاعاته، والارتكان على المناولات الطويلة الى شريف هلال مع اندفاع ومساندة رشيد شواهنة، في المقابل العيساوية تقدم من خلال الكرات القصيرة والتوغل عبر الاطراف والكرات العرضية التي كادت ان تصيب الشباك مرتين ،عبر خليل بعيرات اثر استقباله كرة على حافة الصندوق سددها لينوب القائم عن الحارس في ابعادها، ومرة اخرى توغل السويطي من الرواق الايمن وسدد كرة حاذت المرمى ٢٢

الافضلية والسيطرة على الكرة مالت للعيساوية عبر محاولات جاده لاصابة الشباك ،الا ان تلك المحاولات اتسمت بالرعونة وعدم التركيز من جانب المهاجمين، وفي الدقيقة ٣٠ اطلق عماد امطير كرة من خارج منطقة العمليات، استقرت بين يدي الحارس غسان علي.

واولى المحاولات للاهلي كانت عبر اللاعب صالح جمال تقدم وسدد كرة ابعدت الى ركنية نفذها شريف هلال امام فوهة المرمى تتطاول مصعب شوبكي للكرة وبرأسه اسكنها الشباك ٣٥، ولينتهي الشوط الاول بتقدم أهلي قلقيلية بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني مالت الافضلية لصالح الاهلي ، وعزز الاهلي تقدمه بالهدف الثاني بعد ان خطف احمد موافي كرة من امام المدافع ومن مسافة ٣٠ يارده سدد كرة قوية استقرت في الزاوية العلوية للحارس ابو قلبين "55"،

عبد الله ادريس كاد أن يصيب الشباك ، بعد ان كسر مصيدة التسلل ومن داخل الصندوق، سدد كرة لكن الحارس غسان علي أبعدها الى ركنية ، وعاد عبد الله ادريس وتمكن هذه المرة من تقليص الفارق بعد ان تابع كرة ارتدت من الحارس سددها في المرمى ،"90+". ولتنتهي المباراة بفوز أهلي قلقيلية 2/1.

الخضر - دورا

احتكم فريقا شباب الخضر وضيفه شباب دورا إلى التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على ستاد الخضر في محافظة بيت لحم، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بهذا التعادل تخلص "الخضر" من المركز الثاني عشر، الأخير، متقدما مركزا واحدا وبرصيده 5 نقاط.

أما "دورا" فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

تهديد أولي في المباراة جاء مع الدقيقة 4 لمصلحة الخضر عندما صوب زين صايل كرة من خارج الصندوق، تمكن حارس دورا على دفعتين من الإمساك بها.

الدقيقة 15 أخطر فرص "دورا" عندما تقدم محمد الكركي بالكرة ودخل بها الى داخل الصندوق وبدلا من التسديد، فضل التمرير لكن الحارس كان يقظا وامسك بها.

الدقيقة 24 احتسب الحكم ضربة جزاء للخضر، فشل خليل عيسى في ترجمتها، عندما تصدى الحارس بها وابعدها.

واصل الخضر اهدار الفرص ففي الدقيقة 42 سدد عزام صلاح كرة فشل الحارس في التقاطها، ابعدها المدافع الى ركنية لم تستثمر. بعدها بدقيقة كرة مقشرة في داخل الصندوق للاعب عمر عيسى، سددها الى الخارج.

وشهد الشوط الثاني بداية قوية من دورا مع هجوم ضاغط قابله تراجع من الخضر.

الدقيقة 57 اخطر الفرص التي أتيحت لكتيبة الجبل "دورا" خطأ فادح من مدافع الخضر، عندما فشل في التعامل مع الكرة، خطفها بشير أبو قبيطة وانفرد مع الحارس، تجاوزه، لكن مدافع الخضر جادالله موسى ابعدها من امام أبو قبيط قبل ان يسدد الى داخل المرمى.

فرصة هدف محقق للخضر في الدقيقة 62، ضربة ثابته نفذها عزام صلاح، الى داخل الصندوق، ارتقى لها المدفعجي المهدي خالد، براسه سددها تالق الحارس في الإمساك بها.

الدقيقة 83 فرصة محققة ضائعة لدورا، عرضية الى داخل الصندوق، ارتقى لها بشير أبو قبيطة، براسه سددها الى الخارج.

العارضة وقفت لراسية أبو قبيطة في الدقيقة 85.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد من بدل الضائع، تالق حارس دورا عندما اخرج كرة نفذت من ضربة ثابته من على خط المرمى حارما الخضر من فوز محقق.

الحكام علاء الحوتري، وساعده رائد أبو عمار، ايسر شريم ورابعا ماجد موافي، راقبها فادي اللحام، ومقيم حكام خالد الشلودي.