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اتحاد السلة يشرف على تخريج دورة حكام

السبت 27 أكتوبر 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السلة يشرف على تخريج دورة حكام



غزة / سما /

اشرف الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على تخريج 13 حكماً لقيادة اللعبة، بينهم 6 فتيات، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد بمقره بالمدينة، بحضور محمد العمصي الامين العام المساعد وأعضاء الاتحاد خليل ابو شمالة، وعبد الرحيم مهنا، ومحمد ابو عيسى، وخالد زيادة واعضاء لجان الاتحاد والمحاضرين والمكرمين.

وقال العمصي إن الاتحاد نجح في نشر اللعبة من خلال إقامة البطولات الرسمية على المستويات كافة وتوج هذه النجاحات بتخريج 6 محكمات في خطوة لمشاركة المرأة والفتيات في اللعبة الشهيرة.

بدوره، قال مهنا أمين السر إن الاتحاد يسعى لتطوير الكادر واللجان والعاملين عبر إقامة دورات مكثفة في قوانين واصول اللعبة لتصل لمستويات تقترب من العالمية .

#اتحاد السلة #دورة حكام

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