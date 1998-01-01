اتحاد السلة يشرف على تخريج دورة حكام

غزة / سما /

اشرف الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على تخريج 13 حكماً لقيادة اللعبة، بينهم 6 فتيات، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد بمقره بالمدينة، بحضور محمد العمصي الامين العام المساعد وأعضاء الاتحاد خليل ابو شمالة، وعبد الرحيم مهنا، ومحمد ابو عيسى، وخالد زيادة واعضاء لجان الاتحاد والمحاضرين والمكرمين.

وقال العمصي إن الاتحاد نجح في نشر اللعبة من خلال إقامة البطولات الرسمية على المستويات كافة وتوج هذه النجاحات بتخريج 6 محكمات في خطوة لمشاركة المرأة والفتيات في اللعبة الشهيرة.

بدوره، قال مهنا أمين السر إن الاتحاد يسعى لتطوير الكادر واللجان والعاملين عبر إقامة دورات مكثفة في قوانين واصول اللعبة لتصل لمستويات تقترب من العالمية .