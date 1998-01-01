جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"آبل" تحمي مستخدميها من أجهزة المخابرات الأمريكية

السبت 27 أكتوبر 2018 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تحمي مستخدميها من أجهزة المخابرات الأمريكية



وكالات / سما /

تمكنت الشركة العالمية "آبل" من تطوير حماية جديدة لهواتفها لمنع أجهزة المخابرات والقراصنة من اختراقها.

ووفقا لمصادر لموقع "Forbes"، فقد تمكنت شركة أمريكية تحت مسمى "Grayshift" من تطوير خوارزمية تسمح بمعرفة كلمات المرور لجميع الأجهزة العاملة بنظام " iOs"، بما في ذلك "آيفون إكس". وأضاف الموقع أن الشركة استخدمت تكنولوجيتها في مصلحة أجهزة المخابرات والسلطات الأمريكية.

وأعلن الموقع أن شركة "آبل" تمكنت من إغلاق الثغرة الأمنية، كما أنها قامت بتطوير نظام حماية لهواتفها التي تعمل بنظام " iOs 12" وما فوق.

في نفس الوقت، يتم الاحتفاظ بإمكانية "استخراج جزئي للبيانات"، ومنها المعلومات غير المشفرة أو المعلومات حول أحجام الملفات وبنية المجلد على الجهاز.

#آبل

أخبار ذات صلة

آبل تدعو مستخدميها لتحديث أجهزة آيفون بعد اختراق إسرائيلي

فيس بوك تطلق رسميًا ميزة "ردود الفعل" لجميع مستخدميها

"واتساب" تبدأ تفعيل نظام التشفير لكافة مستخدميها

"أنستغرام" تبدأ بتوثيق حسابات مستخدميها بالعلامة الزرقاء

"تويتر" تختبر طريقة لعرض الإعلانات في صفحات حسابات مستخدميها

هآرتس: "ويسبر" تحدد أماكن مستخدميها

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال

صور وفيديو : نتنياهو وزوجته ورئيس الموساد في ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد

استشهاد شاب واصابة 3 اخرين في انفجار داخلي وسط قطاع غزة

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

سائق القنصلية: الفريق كان فرحا وشرب الخمر بعد قتل خاشقجي

سائقة تركية تنفجر بالبكاء بعد "عملية نصب إيرانية"

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

الجهاد: التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد اتصالات مع الجانب المصري

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

حرب غزة -ارشيفية

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

22785

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة