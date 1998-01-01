شاومي تطلق هاتف Mi Mix 3

وكالات / سما /

أعلنت شركة شاومي عن أخر هواتفها Mi Mix 3 والذي يأتي بشاشة كاملة وحواف شبه معدومة، بحيث تستغني الشركة عن النتوء في أعلى الشاشة عن طريق إظهار الكاميرا الأمامية بتقنية انزلاقية من الخلف على شاكلة نظام الهواتف الانزلاقية القديمة التي كنا نشاهدها من نوكيا وسامسونج قبل الهواتف الذكية.

ويمكن للمستخدم بكل سهولة الاستمتاع بشاشة كاملة أمامه، وعند الرغبة بالحصول على صورة من الكاميرا الأمامية فيمكنه سحب الجهاز لتظهر الكاميرا الأمامية.

ويحمل Mi Mix 3 شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 1080 بكسل من تصنيع سامسونج. كما يحمل 4 كاميرات، اثنتين بالخلف بدقة 12 ميجا بكسل بعدسة تركيز وعدسة واسعة وبقدرة على تصوير 960 إطار في الثانية وبحسب موقع DxOMarkفإن الكاميرا حصلت على 103 نقطة مما يضعه ضمن أفضل الهواتف بالتساوي مع سامسونج نوت 9، فيما هناك كاميرتين بالأمام بدقة 24 ميجا بكسل مع 2 ميجا بكسل خاصة بالضوء.

ويعمل الهاتف مع معالج سنابدراغون 845، كما يحمل مستشعر لبصمة الأصبع في الخلف لكن بشكل مختلف عن هاتف Find X من أوبو، فليس هناك حاجة لانزلاق ظهر الهاتف عند فتحه. ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع واللاسلكي بقوة 10 واط ويحوي بطارية بقدرة 3,200 أمبير / ساعة.

وبالحديث عن أكثر شيء متطور في هاتف شاومي، هو وجود ذاكرة رام 10 جيجا بايت مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت وسيكون سعرها 720$ تقريبًا، فيما ستكون هناك نسخ برام 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بيات وبسعر 575$ تقريبًا، بجانب نسخة أخرى بسعر 475$ مع ذاكرة رام 6 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت.

ويعمل الهاتف بتقنية 4G وسيتاح في الصين، لكن بحسب الشركة فسيكون هناك نسخة أخرى بتقنية 5G في أوروبا مع بداية العام المقبل، وهو ما يعني على الأغلب ترقية الشركة للمعالج ليكون سنابدراغون 855 عند إطلاقها.