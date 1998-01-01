موقع عبري: إسرائيل تهدد بضرب فيلق القدس

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "ديبكا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي، هدد اليوم السبت، بشن ضربات ضد أهداف تابعة "لفيلق القدس" الإيراني في سوريا، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



واتهم الجيش الإسرائيلي، سوريا وإيران بالضغط على حركة الجهاد الإسلامي، لاطلاق الصواريخ، فيما أشار إلى أن حركة حماس لا تعمل على وقف إطلاق الصواريخ.



وفيلق القدس، هي وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية، والمسؤول الأول لفيلق القدس هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، وقائدُها الحالي هو قاسم سليماني، ونائبه هو اسماعيل قاآني، وتُعتبر المعلومات عن الفِرقة قليلة، حيث قُدر عدد أفراده بـ 18,000 جندي سنة 2007.

