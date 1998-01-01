المبادرة الوطنية تدين انشطة التطبيع الاسرائيلية في بلدان عربية

رام الله / سما /

حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من تكرر ظاهرة وصول وفود اسرائيلية رياضية و ثفافية اسرائيلية الى عدة دول عربية و التي وصلت ذروتها في زيارة رئيس حكومة التطرف و العنصرية الاسرائيلي نتنياهو الى عُمان، في ما اصبح واضحا انها انشطة تطبيعية مبرمجة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل في اطار ما يسمى بصفقة القرن التي ترمي الى تطبيع العلاقات بين الدول العربية و اسرائيل مع استمرار الاحتلال الاسرئيلي و على حساب القضية الفلسطينية.

وقالت حركة المبادرة ان هذه الانشطة التطبيعية تجري في ظل عمليات القصف الإجرامية لقطاع غزة ، وقتل المدنيين العزل في الضفة و القطاع ، و بعد اقرار قانون العنصرية و الأبارتهايد الإسرائيلي، وأكدت ان المطلوب هو فرض المقاطعة والعقوبات على نظام الاحتلال و العنصرية الاسرائيلي و ليس تطبيع العلاقات معه.