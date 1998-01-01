تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت "القناة 12" العبرية ان جيش الاحتلال يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة .

وقالت القناة ان الامور ذاهبة للتدهور في اعقاب اطلاق المقاومة نحو 30 صاروخا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردا على فتح الاحتلال النار الحية على المتظاهرين العزل، أمس الجمعة.

واكد تلفزيون الاحتلال، ان سلاح الجو الإسرائيلي قصف اكثر من 80 هدفا ولكن الفلسطينيين لا يزالون يقصفون المستوطنات في الساعة الماضية.

وبحسب المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل، فإن الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة، لا سيما بعد قناعته ان الأوامر باطلاق الصواريخ جاءت من دمشق، وان الأمور ذاهبة باتجاه التدهور أكثر.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان "إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة من قبل الجهاد الإسلامي كان موجّها من قبل سوريا وإيران.

واضاف "ما حدث الليلة في قطاع غزة موجه من دمشق. أرى النظام السوري وفيلق القدس الإيراني عنوانا لإطلاق النار ليلا في المنطقة.