جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المقاومة الشعبية" تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

السبت 27 أكتوبر 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دانت حركة المقاومة الشعبية العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة والذي قصف خلاله مبانٍ مدنية ومواقع للمقاومة الفلسطينية.

واعتبرت الحركة ، أن التصعيد الإسرائيلي بمثابة "إعلان حرب ضد شعبنا بكافة مكوناته، وأن المجزرة الاخيرة التي ارتكبتها قوات العدو أمس الجمعة لن تمر مرور الكرام، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وأكدت الحركة أن جناحها العسكري "جاهز للرد على أي حماقة يرتكبها العدو بحق شعبنا الأعزل"، مبينة أن المقاومة تقف صفًا واحدًا لرد العدوان والدفاع عن شعبنا.

ويتعرض قطاع غزة منذ ساعات مساء أمس الجمعة لقصف جوي إسرائيلي، استهدف وفقًا لاعترافات الاحتلال أكثر من 80 هدفًا في مختلف محافظات القطاع، سبقه استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 200 آخرين بجراح متفاوتة في قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة السلمية شرقي قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

السنوار

السنوار يلتقي القيادي في الجهاد " الهندي" و عضو الجبهة الشعبية "مزهر " ويناقش آخر المستجدات

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

فتح

فتح لـ"الجبهة الشعبية": دافعنا عنكم في الأمم المتحدة.. وموقفكم " معيب "

جبهة

وفدان من "الديمقراطية" و"الشعبية" الى القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

السنوار - ارشيف

السنوار يطلع "الشعبية" و"الجهاد" على المبادرة المصرية للمصالحة

هنية- ارشيف

فيديو.. هنية: نحمل "الموساد" الإسرائيلي مسؤولية اغتيال العالم "البطش" في ماليزيا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال

صور وفيديو : نتنياهو وزوجته ورئيس الموساد في ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد

استشهاد شاب واصابة 3 اخرين في انفجار داخلي وسط قطاع غزة

مستشار أردوغان : لهذا السبب قتلوا خاشقجي!!

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

ارتفاع عدد وفيات فاجعة البحر الميت لـ20 ومواصلة البحث عن مفقودين

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

الجهاد: التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد اتصالات مع الجانب المصري

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

حرب غزة -ارشيفية

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة

22785

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة