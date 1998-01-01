"المقاومة الشعبية" تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

دانت حركة المقاومة الشعبية العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة والذي قصف خلاله مبانٍ مدنية ومواقع للمقاومة الفلسطينية.

واعتبرت الحركة ، أن التصعيد الإسرائيلي بمثابة "إعلان حرب ضد شعبنا بكافة مكوناته، وأن المجزرة الاخيرة التي ارتكبتها قوات العدو أمس الجمعة لن تمر مرور الكرام، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

وأكدت الحركة أن جناحها العسكري "جاهز للرد على أي حماقة يرتكبها العدو بحق شعبنا الأعزل"، مبينة أن المقاومة تقف صفًا واحدًا لرد العدوان والدفاع عن شعبنا.

ويتعرض قطاع غزة منذ ساعات مساء أمس الجمعة لقصف جوي إسرائيلي، استهدف وفقًا لاعترافات الاحتلال أكثر من 80 هدفًا في مختلف محافظات القطاع، سبقه استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 200 آخرين بجراح متفاوتة في قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة السلمية شرقي قطاع غزة.