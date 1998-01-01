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الجيش الإسرائيلي يزعم : سوريا وإيران من أمر الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ

السبت 27 أكتوبر 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم : سوريا وإيران من أمر الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ



القدس المحتلة / سما /

اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، كل من سوريا وإيران بالضغط على حركة الجهاد الإسلامي  في اطلاقها الصواريخ على التجمعات الإسرائيلية الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وزعم  الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان "إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة من قبل الجهاد الإسلامي كان موجّها من قبل سوريا وإيران.

واضاف "ما حدث الليلة في قطاع غزة موجه من دمشق.

وتابع :" أرى النظام السوري وفيلق القدس الإيراني عنوانا لإطلاق النار ليلا في المنطقة.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش أرسل الرسائل المطلوبة وأنه لا حصانة لأحد في القطاع أو خارجه، على حد قوله.

وتابع "ان 34 صاروخًا أطلق من غزة نحو على المجتمعات المحيطة بقطاع غزة، وتم اعتراض 13 صاروخا، وهاجم الطيران الحربي الاسرائيلي 87 هدفًا داخل قطاع غزة".

#الاحتلال #سوريا #الجهاد الاسلامي

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