جيش الاحتلال يرهن وقف الغارات بغزة بوقف إطلاق الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت عن وقف الغارات الجوية على قطاع غزة ما لم تطلق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وقالت القناة 14 العبرية نقلاً عن مراسلها ألموغ بوكير "إنه بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية أعلن وقف إطلاق النار ما لم تهاجم إسرائيل بالصواريخ مرة أخرى، وفي غضون ساعات قليلة سنعرف إذا ما كانت إسرائيل ستوقف الغارات إن تراجعت المنظمات في قطاع غزة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش رونين مانليس بأن سلاح الجو هاجم 87 هدفاً في قطاع غزة، فيما أطلق 34 صاروخاً من قطاع غزة اعترضت القبة الحديدية 13 منها، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، وحركة الجهاد الإسلامي تقف وراءها.

وادعى أن من بين الأهداف المستهدفة مبنى يتبع لجهاز الأمن في حركة حماس ومواقع عسكرية وتدريبية ولصناعة الأسلحة.