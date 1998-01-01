فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

غزة / سما /

أطلقت رشقة من الصواريخ من قطاع غزة، نحو مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة، صباح اليوم، بحسب مصادر محلية.

و تحاول القبة التصدي لصواريخ، فيما دوت صافرات الإنذار بالنقب و(حوف عسقلان)".

بدورها، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أنه تم إطلاق 6 صواريخ على مستوطنة "سديروت"، وقد اعترضت القبة الحديدية 5 منها، بينما سقط سادس في منطقة مفتوحة.

كما استأنفت الطائرات الاسرائيلية، اليوم السبت، القصف مستهدفة مواقع المقاومة في قطاع غزة، بعد نحو ثلاث ساعات من الغارة التي استهدفت بناية وسط مدينة غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية موقع الادارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون الاعلان عن إصابات.

وهذه أبرز الأحداث والتصريحات بين الجانبين، بدءًا من الساعة الـ (9:30) من صباح اليوم :

- الناطق باسم الجيش: خمسة صواريخ أطلقت على سديروت تم اعتراض 4 منها

- الطائرات الحربية تقصف ب 3 صواريخ ارضي زراعية مجاورة لموقع الإدارة المدنية

- تجدد القصف على ذات الاراضي الزراعية شرق جباليا

- مراسل عسكري إسرائيلي يكشف عن أن قيادة الجيش والأركان مجتمعة منذ الخامسة فجرا في مقر "كيرياه"

- صاروخان أطلقا على أشكول سقطا داخل غزة

- رئيس بلدية سديروت: بالأمس كان الذكرى الـ 17 لإطلاق اول صاروخ على بلدتنا، لسوء الحظ ليس نحن من يحدد جدول حياتنا

- المراسل العسكري أمير بوخبوط: الجيش يضغط بهجماته على حماس لفرض الهدوء، إذا لم ينجح ذلك فإن هجمات الجيش سيصبح محورها الجهاد الإسلامي

- وزارة التربية والتعليم في غزة تُخلي الآن الطلبة من جميع المدارس في شمال قطاع غزة بعد تصاعد العدوان من الاحتلال

- الجيش عبر تويتر: قواتنا الجوية على مدار 12 ساعة ماضية توجه ضربات لأهداف حيوية بغزة

- قصف في خانيونس يستهدف أراضي زراعية شمال شرق خانيونس

- إخلاء مدرسة إبن النفيس شرق خانيونس بعد الغارات الأخيرة بالقرب منها

- بالون حارق بمادة مالوتوف يسقط في حي ماتي يهودا قرب بيت شيمش بالقدس

يتبع ..