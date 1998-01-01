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كتائب المقاومة الوطنية تحمل إسرائيل مسئولية العدوان على الشعب الفلسطيني

السبت 27 أكتوبر 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , ،ان "تصعيد الاحتلال يأتي في سياق مواصلة الاحتلال العدوان على شعبنا الفلسطيني , والرغبة في خلق معادلات جديدة في القطاع ، وتؤكد الكتائب أن "العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو فرض أي معادلات جديدة في مواجهة المقاومة , محذرة الكتائب الاحتلال من "مغبة التمادي في العدوان على شعبنا في قطاع غزة .

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية على أن قادة الاحتلال وحدهم يتحملون المسئولية عن هذا التصعيد, والاعتداءات المتكررة ضد شعبنا ، وما رد المقاومة الا رسائل غضب على الاحتلال وعليه ادراكها جيداً ، فلا يمكن للمقاومة ان تقف مكتوفة الايدي , وتمارس ضبط النفس في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق شعبنا , واستمراره في حصار القطاع , وخرقه المتواصل لتفاهمات عام 2014.

وأكدت الكتائب ان المقاومة بكافة أذرعها العسكرية موحدة في الميدان وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة جميعها في المعركة، ومقاتلي كتائب المقاومة الوطنية بكافة وحداتها العسكرية جاهزة في مواقعها الميدانية، وسيكون للمقاومة كلمتها في الميدان.

وشددت الكتائب على أن المقاومة، ستواجه غطرسة و جرائم الاحتلال بكل قوة و صلابة و بسالة وسيدفع ثمن جرائمه و سيجد كل شعبنا و فصائله المقاومة متوحدين في مواجهته .

#المقاومة الوطنية

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