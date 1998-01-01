جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

31 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 54 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 27 أكتوبر 2018 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل أكثر من 31 ألف مواطن وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 54 مطلوبا جنائيا.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (15698) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (15400) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (54) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف البيان أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ(13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (11) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#معبر الكرامة

أخبار ذات صلة

32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال اسبوع ويعادل من سافر من غزة خلال عام

رئيس المخابرات اللواء ماجد فرج

رئيس المخابرات الفلسطينية زار السعودية سرا الأسبوع الماضي

معبر الكرامة - ارشيف

الاعلان عن تعديل ساعات الدوام على معبر الكرامة

ترجيحات بفتح معبر رفح بداية الأسبوع المقبل

نجاة ابو بكر -ارشيف

النائب نجاة بو بكر : السلطة منعتني من السفر عبر معبر الكرامة لحصور مؤتمر تكريمي في بيروت

النائب أشرف جمعة

جمعة: فتح معبر رفح للطلبة الأسبوع القادم وتسهيلات جديدة لغزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تطلق أكثر من 20 صاروخاً صوب مستوطنات غلاف غزة

6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال

صور وفيديو : نتنياهو وزوجته ورئيس الموساد في ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد

استشهاد شاب واصابة 3 اخرين في انفجار داخلي وسط قطاع غزة

مستشار أردوغان : لهذا السبب قتلوا خاشقجي!!

في أول ظهور إعلامي لها.. خطيبة خاشقجي تروي كيف تعرفت عليه وتكشف وصيته

ارتفاع عدد وفيات فاجعة البحر الميت لـ20 ومواصلة البحث عن مفقودين

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

فيديو: صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف والاحتلال يجدد قصف القطاع

حرب غزة -ارشيفية

تلفزيون عبري: الجيش يستعد لعملية وساعة ضد قطاع غزة

22785

"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة

سرايا القدس - ارشيف

سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجراحه في مسيرات غزة