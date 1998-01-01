رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، في عناوينها الرئيسية، استشهاد خمسة مواطنين في قطاع غزة ورام الله، وإصابة المئات.

كما ركزت الصحف في عناوينها على الإعلان عن استمرار الفعاليات المساندة للخان الأحمر، لحين اسقاط قرار هدم القرية وتهجير سكانها.

وفيما يلي أهم العناوين:

الحياة الجديدة: