تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، في عناوينها الرئيسية، استشهاد خمسة مواطنين في قطاع غزة ورام الله، وإصابة المئات.
كما ركزت الصحف في عناوينها على الإعلان عن استمرار الفعاليات المساندة للخان الأحمر، لحين اسقاط قرار هدم القرية وتهجير سكانها.
وفيما يلي أهم العناوين:
الحياة الجديدة:
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خمسة شهداء ومئات الجرحى في غزة والضفة
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الرئيس يعرب عن تقديره الكبير للدعم الذي تقدمه تونس لشعبنا وقضيته العادلة
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الحرارة أدنى من معدلها السنوي حتى الاثنين
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السفير اللوح ينقل رسالة استنكار من الرئيس عباس إلى البابا تواضروس
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العاهل الأردني: يجب العمل بشفافية لتحديد المسؤول عن حادثة البحر الميت
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مصرع شاب وإصابة آخر بانفجار داخلي في مخيم البريج
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مجلس كنائس رام الله ينظم وقفة تنديدا باعتداءات الاحتلال على المقدسات ورجال الدين
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رؤوفين سنير: قصيدة لمحمود درويش حولتني من عدو للعرب إلى مدافع عن لغتهم
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منظمة التحرير تدين تمديد اعتقال النائبة جرار
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توقيف رجل في فلوريدا بقضية الطرود السبعة
الأيام:
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خمسة شهداء ومئات الإصابات برصاص الاحتلال في القطاع ورام الله
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طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف شرق القطاع
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شعار مسيرات الجمعة القادمة: "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم"
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إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين خلال قمعهم تظاهرة نعلين
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تقديرات "الشاباك": مقتل المواطنة الرابي جاء نتيجة عملية إرهابية نفذها يهود
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ليبرمان يختار كوخافي رئيسا جديدا للأركان
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وزيرة إسرائيلية تزور أبو ظبي
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أميركا: توقيف رجل في فلوريدا في قضية الطرود المشبوهة
القدس:
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خمسة شهداء برصاص الاحتلال شرق القطاع وقرب رام الله
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الجمعة القادمة "جمعة شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم"
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استمرار الفعاليات المساندة للخان الاحمر
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إعلان الحداد على ضحايا السيول في الأردن
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"يديعوت": غرينبلات يزور إسرائيل قريبا تمهيدا لإعلان "صفقة القرن"
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وزير خارجية الأردن: لا يمكن تحقيق السلام دون حل الصراع العربي الإسرائيلي
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خطيب الأقصى يحذر من التدخل في المقدسات
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"الخارجية" و"التربية" تعزيان بشهداء الحافلة