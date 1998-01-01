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الصحة بغزة تستنكر استهداف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي

السبت 27 أكتوبر 2018 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تستنكر استهداف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي



غزة / سما /

تعرضت منازل المواطنين والمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة إلى تدمير كبير، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي موقع بجوار المستشفى بعدة صواريخ.

وأفادت مصادر محلية، أن إصابات وأضرار أصابت منازل المواطنين والمستشفى الإندونيسي جراء قصف الاحتلال لموقع الجدار في الشيخ زايد شمال قطاع غزة. 

وحسب المصادر، فقد انقطع التيار الكهربائي عن المستشفى وعن الأبراج المحيطة جراء القصف.

فيما استنكرت وزارة الصحة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الاندونيسي وإلحاق أضرار مادية جسيمة فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الاستهداف عمل على خوف المرضى والطواقم الطبية والتسبب في خلل العمل داخل أقسام المستشفى.

ودعا المؤسسات الدولية إلى تفعيل إجراءات الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية.

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