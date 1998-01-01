الخدمات الطبية تتعامل معــ 42 اصابة وتستنكر استهداف مركبات الاسعاف

غزة / سما /

قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني، الخدمة الطبية لأكثر من 42مواطن أصيبوا خلال الجمعة 31 من مسيرات العودة (جمعة "غزة صامدة ما بتركعش") على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وأوضحت مديرية الخدمات الطبية في تقرير صادر عنها أن طواقمها قدمت الخدمة لــ 34حالة أصيبت بالرصاص الحي و8حالات اصيبت بقنابل الغاز بشكل مباشر 200حالة تم التعامل معها وإسعافها ميدانياً.





حيث قدمت طواقم الاسعاف التابعة لمديرية الخدمات الطبية العسكرية في شرق محافظة غزة الاسعاف لــ 8 حالة إطلاق نار بالرصاص الحي و4حالات اصيبت بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع واصابة الاعلامي ناصر الكتناني بعيار مطاطي في القدم و60 حالة إسعاف ميداني.





أما بالنسبة لمحافظة شمال غزة فلقد قدمت طواقم الاسعاف الخدمة لــ 7 حالة إطلاق نار من الرصاص الحي و50 حالة إسعاف ميداني واستهداف مركبات الاسعاف بإطلاق النار بشكل مباشر.





اما شرق المحافظة الوسطى فلقد قدمت طواقم الاسعاف الخدمة لـ10 حالات إطلاق نار بالرصاص الحي و2 حالات اصيبت بقنابل الغاز المباشر و40 حالة تم التعامل معها في الميدان.





اما منطقة شرق محافظة خانيونس فلقد قدمت الطواقم الخدمة لــ 6حالة إطلاق نار من الرصاص الحي و1 حالة اصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر و25 حالة إسعاف ميداني.





اما منطقة شرق محافظة رفح فقد قدمت الخدمة لــ 3حالة إطلاق نار بالرصاص الحي و1 حالة اصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر و25 حالة إسعاف ميداني وإصابة اثنين من مسعفيها اثناء القيام بواجبهم الانساني.





ومن جانبه استنكر مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب د. محمد رمضان صالح استهداف قوات الاحتلال لسيارات الاسعاف وطواقم الاسعاف اثناء اداء واجبهم الانساني.

وثمن العميد صالح تضحيات الطواقم الطبية وطواقم الاسعاف في الميدان ووجه التحية للجنود المجهولين.