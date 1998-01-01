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صحة غزة: الاحتلال استخدم قوة قاتلة لارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين السلميين

السبت 27 أكتوبر 2018 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الاحتلال استخدم قوة قاتلة لارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين السلميين



غزة / سما /

اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة بشكل متعمد لارتكاب مجزرة مع اللحظات الأولى لتجمع المواطنين السلميين على حدود قطاع غزة امس.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب لها، إن الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية تظهر تلك النتائج التي توضح بشكل لا لبس فيه تعمد الاحتلال لارتكاب مجزرة أدت إلى استشهاد 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي المباشر في الرأس والصدر إضافة إلى إصابة 232 مواطنا بجراح بين معقدة و خطيرة بأنواع مختلفة من الرصاص الحي.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات 35 طفلا و 4 مسعفين.

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