سرايا القدس : صواريخنا ستضرب كل بقعة في فلسطين المحتلة

غزة / سما /

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي انها على جاهزية كاملة لاي معركة مع الاحتلال الاسرائيلي ان فرضت عليها في حال شن الاحتلال أي عدوان على الشعب الفلسطيني وانها أعدت العدة لتلك المواجهة.



وأضافت في بيان لها :"حينها لن تكون هناك بقعةً من ارض فلسطين المحتلة الا وستضربها صواريخنا القدسية .. وستدكها صواريخ العز صواريخ الفجر والبراق وما خفي بأذن الله أعظم" .

واكدت ان "المقاومة تدرس توسيع دائرة الرد كمًا ونوعًا إذا استمر العدو ببطشه وعدوانه على شعبنا، وليعلم العدو أن المقاومة جاهزة لما هو أبعد".



من جهتها، قالت حركة الجهاد ان المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الايدي وهي التي التزمت طويلا بضبط النفس تقديرا للجهود التي بذلت وتبذل لتثبيت وقف اطلاق النار أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



وأشارت الى ان المقاومة حذرت مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والاعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر.

وعليه تؤكد "حركة الجهاد الاسلامي أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار حال التزم به العدو. أما إذا استمرت عمليات القصف واستمر العدوان فإن المقاومة سترد على كل قصف بحجمه وقدره".