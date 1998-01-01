"من بينها موقعين لإنتاج أسلحة متقدمة".. الاحتلال : 80 هدفا طالها قصف سلاح الجو في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الطائرات الحربية شنت غارات على نحو 80 هدفا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة خلال ساعات الليلة الماضية.

وادعى المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن الطائرات الحربية قصفت موقعين لإنتاج الأسلحة المتقدمة في منطقتي العطاطرة ونتساريم، وخمسة مجمعات عسكرية في خانيونس ودير البلح وتل الزعتر وجباليا ومعسكر تدريب متكامل في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما زعم استهداف الطائرات الحربية لفتحة نفق قتالي في خانيونس وموقع مراقبة ضد أهداف جوية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن رصده نحو 30 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأكد الجيش بأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 10 منها.

يذكر أن خمسة فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب مائة وسبعون برصاص الجيش الإسرائيلي إثر انطلاق "مسيرات العودة" عصر الجمعة على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة.