وزير عُماني عن زيارة نتنياهو : "هل محظور علينا ذلك؟ هذا ليس محظورًا على أحد"

رام الله / سما /

قال وزير الشؤون الخارجيّة العُماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، في حديث مع قناة (الجزيرة) القطرية، مساء اليوم الجمعة، بشأن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى سلطنة عُمان: "دولة إسرائيل، دولة من دول الشرق الأوسط، ونتنياهو عرض علينا ما يعتقد أنه يُصلح شأن الشرق الأوسط، وبالأخص الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي. واستمع منّا لما استمع إليه".

وتساءل بن علوي: "هل محظور علينا ذلك؟ هذا ليس محظورًا على أحد".

واضاف "نحن لا نرى أنّ مسارات السلام والتفاوض مغلقة ونعتقد أنّ هناك رغبة لدى الطرفين للتحرّك من جديد وتحقيق الاستقرار .. بالنسبة لنا لا بد أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم، ويتعايشوا مع الشعب الإسرائيلي، ويبدأوا رحلة جديدة نحو المستقبل".

وتابع قائلا : "دورنا تسهيل أمور من يريدون أن يلتقوا".