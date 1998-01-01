الهيئة الوطنية لمسيرات العودة : الجمعة القادمة "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم"

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة الـ32 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي ستحمل اسم"شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم" في ذكرى وعد بلفور.



وطالبت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مخيم ملكة شرق غزة بريطانيا بالتراجع والاعتذار عن وعد بلفور الذي اعطت بموجبه ارض فلسطين للاحتلال الاسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني دون المساس بالعودة الى اراضيه التي شرد منها.

واكدت الهيئة استمرار المسيرات بأدواتها السلمية والشعبية، مؤكدة رفضها واستنكارها للقاء التطبيعي في بعض العواصم العربية للاحتلال تحت أي عنوان كان رياضيا او ثقافيا او أي امر كان.



ورحبت الهيئة بالدور المصري الداعي لوقف العدوان وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت جددت دعوتها بتسهيل سفر جرحى مسيرات العودة دون معيقات حتى يتلقوا العلاج المناسب.



كما توجهت الهيئة بالتحية للجماهير في القدس والارض المحتلة والمنتفضين في الضفة معزية الاردن بضحايا حادثة البحر الميت.

وبحسب الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار فقد شارك عشرة الاف في جمعة "غزة صامدة ولن تركع".