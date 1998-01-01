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فتح: استقبال عُمان لنتنياهو نسف لمبادرة السلام العربية

الجمعة 26 أكتوبر 2018 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: استقبال عُمان لنتنياهو نسف لمبادرة السلام العربية



رام الله / سما /

قالت حركة " فتح" ان زيارة نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي لسلطنة عُمان هو نسف لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس الارض مقابل السلام الشامل ومن ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وتساءل منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح "ما جدوى التطبيع العلني من قبل عُمان وقطر والامارات مع العدو الصهيوني في هذا الوقت وهم ليسو دول طوق ومواجهة مع الاحتلال؟"

وأكد الجاغوب ان حركة فتح تدين بشدة التطبيع المجاني مع الاحتلال بدون اعتراف اسرائيل بالحق الفلسطيني والعربي وإعادة الاراضي العربية المحتلة و اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال ان كل ما يحدث هو تطبيق صريح لخطة (نتنياهو كوشنر جلانبلات) التي من اهم بنودها فتح علاقات مع الدول العربية وإسرائيل ثم النظر في السلام مع الفلسطينيين.

وطالب الجاغوب برد شعبي عربي على ما يجري من تطبيع مجاني مع عدو لا يحترم الحقوق الفلسطينية والعربية.
 

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