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حماس: مسيرات العودة مستمرة و لا تراجع عنها

الجمعة 26 أكتوبر 2018 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مسيرات العودة مستمرة و لا تراجع عنها



غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة ولا تراجع عنها رغم قتل وإرهاب الاحتلال، مشددة على أن الشعب الفلسطيني يتسلح بعدالة قضيته وحقه في العيش بحرية وكرامة.

وعدَّ الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن مسيرات العودة تساهم في الحفاظ على الوحدة والزخم الشعبي الكبير حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار قطاع غزة .

ووجه برهوم في تصريح صحفي، التحية إلى جماهير غزة الصامدة التي جسدت بوحدتها وإرادتها وبزخم عطائها وتضحياتها وإصرارها على المشاركة في مسيرات العودة رغم كل جرائم الاحتلال، وإلى الشهداء الذين ارتقوا على مدار تاريخ الشعب الفلسطيني الطويل وهم يدافعون عن ثوابت وثرى هذا الوطن.

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